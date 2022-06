Journée gastronomique

Journée gastronomique, 12 août 2022, . Journée gastronomique



2022-08-12 09:00:00 – 2022-08-12 17:00:00 Le matin, imaginez un menu, acheter les ingrédients nécessaires sur le marché et l’après-midi participez à un atelier cuisine pour réaliser le menu qui sera dégusté le soir. Prévoyez le pique-nique pour le midi. Une participation de 5€ par personne est demandée. Le matin, imaginez un menu, acheter les ingrédients nécessaires sur le marché et l’après-midi participez à un atelier cuisine pour réaliser le menu qui sera dégusté le soir. Prévoyez le pique-nique pour le midi. Une participation de 5€ par personne est demandée. Le matin, imaginez un menu, acheter les ingrédients nécessaires sur le marché et l’après-midi participez à un atelier cuisine pour réaliser le menu qui sera dégusté le soir. Prévoyez le pique-nique pour le midi. Une participation de 5€ par personne est demandée. dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville