Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230, Saint-Vincent-de-Tyrosse Journée gasconne

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Journée gasconne Saint-Vincent-de-Tyrosse, 13 novembre 2021, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Journée gasconne Salle de Burry Rue des Genêts Saint-Vincent-de-Tyrosse

2021-11-13 14:00:00 – 2021-11-13 23:30:00 Salle de Burry Rue des Genêts

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse Différentes animations traditionnelles rythmeront cette 1/2 journée gasconne, avec au programme :

14h30 : Graines de Conte (pour enfants)

15h: initiation aux échasses

16h15 : initiation aux danses traditionnelles avec Gatamina

17h45 : choeur du conservatoire des Landes

