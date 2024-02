Journée gaming pour tous Salle de la Prade Pradines, samedi 24 février 2024.

Le Centre Social et Culturel de Pradines accompagne les jeunes du Pradines Accueil Jeunes sur leur projet d’une journée gaming accessible à toutes et à tous, débutants et expérimentés. Avec l’objectif de créer du lien intergénérationnel, et suite à un appel à projet présenté à la CAF, Prad’Games (1ère édition) a été imaginée, planifiée et organisée par les jeunes.

Une journée dédiée aux jeux vidéo, mais pas que ! Ce nouvel évènement regroupera des tournois PS5 et Switch, borne Arcade, Flippers, casques de Réalité Virtuelle mais aussi la découverte d’anciennes (et nouvelles) consoles !

L’idée ? Passer un moment convivial entre nostalgie pour les plus anciens d’entre nous et découverte pour les plus jeunes !

Les jeunes seront au cœur de l’organisation et donc référents-bénévoles tout au long de l’après-midi sur différents stands robotique, expositions jeux vidéo et Manga, Imprimantes 3D, radio. Ils tiendront aussi la buvette vente de gâteaux et boissons non alcoolisées au bénéfice des projets des séjours jeunes.

Un stand de sensibilisation et prévention sera également mis en place par l’Association Les Francas du Lot, Addictions France et le CEIIS. De manière ludique, ils pourront nous guider sur l’utilisation des écrans et sur le monde du numérique. Une vingtaine de partenaires seront présents pour soutenir ce projet lors de sa première édition.

Et surtout, n’oublions pas l’objectif solidaire de cette rencontre L’entrée est gratuite mais une collecte des denrées alimentaires sera organisée à l’accueil en faveur de la banque Alimentaire de Cahors.

Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés d’un adulte référent .

Début : 2024-02-24 13:30:00

fin : 2024-02-24

Salle de la Prade Rue des Escrignols

Pradines 46090 Lot Occitanie accueil@ccaspradines.fr

