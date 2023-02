Journée gaming Levet Catégories d’Évènement: Cher

Journée gaming, 22 avril 2023, Levet

2023-04-22 14:00:00 – 2023-04-22 20:00:00

Cher L’inscription est incontournable pour participer à ces activités gaming. A partir de 8ans,cette journée gaming sera composée d’un hackathon de 14h à 18h, d’un tournoi de Mario Kart, rétro gaming en soirée. Pixabay

