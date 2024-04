Journée fun à Puy-l’Evêque Salle des fêtes et stade Puy-l’Évêque, samedi 6 avril 2024.

Journée fun à Puy-l’Evêque Salle des fêtes et stade Puy-l’Évêque Lot

Cette journée, organisée par l’APE du collège d’Olt, sera placée sous le signe de l’amusement, de la détente et du sport. Il y en aura pour tous les goûts. Alors prends tes baskets et viens t’amuser avec tes potes.

Buvette, snacks et stands sucrés sur place (bonbons, pop corn).

Il y aura possibilité de participer à la tombola dont le tirage au sort aura lieu à 16h00

My Sports: circuit training et boxe

Rugby: initiation avec le Rugby Canton de Puy-l’Evêque

Basket: initiation avec le Prayssac Basket Club

Football: initiation avec l’AS Montcabrier

Jeux de société

Atelier photo, graff EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06

Salle des fêtes et stade Rue de l’usine

Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie apecollegedolt@gmail.com

L’événement Journée fun à Puy-l’Evêque Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2024-04-03 par OT CVL Vignoble