Rosporden 29140 Rosporden Balade à vélo sur la voie verte ponctuée de spectacles et autres surprises.

Cette animation est organisée par le Centre social de Rosporden. Circuit de 14 km – Pause pique-nique à la forêt de Coat Loc’h.

SUR RESERVATION auprès du Centre social +33 2 56 06 56 56

