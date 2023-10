Journée Frisson au Parc Zoologique de Paris Parc Zoologique de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Journée Frisson au Parc Zoologique de Paris Parc Zoologique de Paris Paris, 31 octobre 2023, Paris. Le mardi 31 octobre 2023

de 10h00 à 17h00

.Tout public. payant Activité incluse dans le billet d’entrée

Pour Halloween, venez vivre notre traditionnelle journée Frissons dédiée aux enfants… et retrouvez des créatures étonnantes Programme Créature étranges Le 31 octobre, alors que les feuillages des arbres du parc dévoilent leurs couleurs orangées, de drôles de bêtes se promènent. Ouvrez l’œil, durant la journée, des créatures fantastiques envahiront le parc… Venez rencontrer ces êtres légendaires et ces prédateurs sur échasses lors de votre découverte du zoo : insectes géants, sorcières, faunes… Jeux et défis Tout au long de la journée (voir horaires affichés sur le parc), venez rencontrer nos équipes qui vous concocteront des activités spécifiques autour des prédateurs, et vous distribueront peut-être quelques bonbons… Maquillage Les enfants de plus de 3 ans pourront se faire maquiller, pour se transformer à leur tour en créature de leur choix. Référez-vous aux plans et informations sur place pour découvrir le programme détaillé de la journée. Et sans oublier tout le programme du Rendez-vous sauvage Automne ! Mardi 31 octobre de 10 h à 17 h.

Fermeture des caisses et dernière admission pour tous à 16 h (y compris les visiteurs munis de billet ou de pass). VENEZ DÉGUISÉ ! Pour célébrer dignement Halloween, toute personne venant déguisée* bénéficiera de 20 % de réduction (valable en caisse uniquement, sur les billets adultes et enfants, selon conditions *). *Conditions pour le déguisement : Être déguisé avec une tenue complète. Vous pouvez parfaire votre tenue avec un masque de protection customisé ou encore avec un chapeau !

Achat de billet plein tarif, adulte et/ou enfant, en caisse ;

Offre valable le 31 octobre de 10 h à 16 h. Parc Zoologique de Paris Avenue Daumesnil 75012 Paris Contact : https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/agenda/journee-frissons https://billetterie.mnhn.fr/fr_FR/parc-zoologique-paris/visites-parc-zoologique-paris

c_mnhn_fg_grandin Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Parc Zoologique de Paris Adresse Avenue Daumesnil Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Parc Zoologique de Paris Paris latitude longitude 48.8341442914879,2.4110268068131

Parc Zoologique de Paris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/