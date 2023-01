Journée Franco-allemande Herrlisheim, 21 janvier 2023, Herrlisheim Herrlisheim.

Journée Franco-allemande

2 Rue du Général Reibel Herrlisheim Bas-Rhin

2023-01-21 14:00:00 – 2023-01-21 22:00:00

0 EUR Dans le cadre des 60 ans du Traité de l’Elysée, l’association organise une journée pour fêter les échanges transfrontaliers Franco/Allemands, avec le soutien du Fonds Citoyen Franco-Allemand.

Au programme, exposition et animations culturelles.

Dès 14h exposition et échanges avec des acteurs des relations transfrontalières : Office de tourisme du Pays Rhénan, le RECIT, Festival de cinéma Augenblick, l’OFAJ, l’Animation jeunesse du Pays Rhénan, ARTE, l’OFAJ, le consulat allemand…

Tout au long de l’après-midi, il sera possible de profiter d’une pause-café, Kaffe/Kuchen, avec dégustation de spécialités et pâtisseries alsaciennes et allemandes

En soirée, plusieurs temps forts culturels pour tout public :

– 18h Concert transfrontalier par Serge Rieger (Prix de Poésie Dialectale Conrad Winter et gagnant du concours D’Stimme en 2018) et Norbert Zoller (auteur, conteur du Bade- Wurtemberg), tous deux membres de l’Autoren Netzwerk Ortenau-Elsass.

Serge Rieger est un auteur-compositeur bien connu en Alsace du Nord pour son engagement en faveur de la région et du dialecte. Chargé de mission dans le cadre de « Langue et culture régionale », il anime tout au long de l’année de nombreuses manifestations sur ce thème.

Norbert Zoller, professeur d’histoire au Gymnasium de Bühl, est un chansonnier, « Liedermacher », du pays de Bade résidant à Lichtenau. Depuis 1980, il compose et interprète avec succès des chants, principalement en dialecte badois, qui lui ont valu plusieurs prix.

Ardents défenseurs de leurs langues régionales somme toute assez proches, les deux artistes ont déjà donné des concerts en commun dans le cadre de « Novemberlicht », à la Maison Rurale de Kutzenhausen en Alsace ou à Lahr en Allemagne.

En plus de leurs propres chansons, les deux artistes intègrent dans le programme des chansons traditionnelles, ainsi que des textes en allemand classique.

– 19h30 Séance de courts métrages allemands en partenariat avec le cinéma Tivoli d’Achern et le RECIT Festival Augenblick. Plusieurs courts métrages, dont certains ont été programmés lors de festivals, seront projetés.

– 21h Musique en image par le quatuor de saxophones du NO LIMIT ORCHESTRA, découvrez les musiques de films et de jeux vidéo sous une forme inédite.

Fondé à Strasbourg début 2018 par le musicien et chef d’orchestre Frédéric Durrmann, le No Limit Orchestra est spécialisé dans l’interprétation de musiques de jeux vidéo, de films et de films d’animation. L’orchestre constitue un objet artistique original, à la croisée des chemins entre les univers « geek », le numérique et la musique orchestrale. Il figure parmi les pionniers en France dans ce concept novateur.

En octobre dernier, le quatuor de saxophonistes a eu l’honneur de donner un concert à Paris, au Festival Press Start, organisé par la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou.

Pour les plus jeunes, un concours est proposé pour gagner plusieurs surprises et récompenses.

Buvette et restauration sur place : bretzels, tarte fromage blanc, Schwarzwäldertorte, knacks, Fleischkäse, baguetines…

Afin de permettre l’accès à tout public, la participation est libre au chapeau.

