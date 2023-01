Journée Franco-Allemande au Cinéma Rex Tonneins Tonneins Tonneins Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Journée Franco-Allemande au Cinéma Rex, 22 janvier 2023, Cinéma Le Rex, Tonneins

Journée Franco-Allemande « Nous nous sommes tant HAÏS ».

A Paris, pendant les années 50, Marie élève seule son fils Pierre, 7 ans, qu’elle a eu avec Jürgen, un officier allemand durant la Seconde Guerre Mondiale. Le jour où elle retrouve ce dernier en France, désormais présent en tant que témoin de la réconciliation franco-allemande, elle apprend qu’il est fiancé à une autre femme, et décide de lui présenter son fils, qu’il ne connait pas et dont il ignore l’existence.

– Ciné-rencontre avec le réalisateur Franck Appréderis dans le cadre de la journée Franco-Allemande.

Séance en Partenariat avec la maison de l'Europe et Lot-et-Garonne Europe Direct Mayenne Garonne.

