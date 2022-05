Journée Franco-Allemande 2022 Salle de l’enclos Saint Césaire, 6 mai 2022, Arles.

Journée Franco-Allemande au Pays d’Arles, —————————————– le 06 mai 2022 à la salle de l’enclos Saint Césaire. —————————————————- L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE célébrée en France et en Allemagne répartis sur toutes les villes. Il a donné lieu à l’organisation d’événements, dont Arles jumelée à la ville Allemande FULDA. Cette manifestation permettra de mettre en valeur le caractère exemplaire de la coopération franco-allemande, le rôle moteur des deux pays dans la construction européenne ainsi que le dynamisme de leur production artistique, intellectuelle et scientifique. À cette occasion, un fonds de soutien aux projets culturels franco-allemands, il a permis de financer notre proposition de journées franco-Allemande dans notre ville ARLES. Regarder la culture Allemande par le biais artistique est un moyen pour valoriser la diversité des cultures et des modes d’expression dans un souci de dialogue interculturel et intergénérationnel. De ces actions émergeront des projets artistiques innovants et solidaires à travers la thématique l’amitié Franco-Allemande, aujourd’hui et demain, qui favorise un contexte d’écoute et de faire ensemble. Rendre accessible une certaine idée de la culture Allemande sociale et en faire la promotion dans le quartier est l’objectif premier de ce projet qui propose aux habitants de reconsidérer l’espace réel/imaginaire du quartier dans son espace d’appartenance à l’Europe. ### Au programme : **17 H – “MONTRE-MOI COMME TU SOUFFLES FORT ! “** Un spectacle pour les petits, de _Miriam MEURERS_ **18 H – EXPOSITIONS** _ANETTE DARDA_ – Une exposition de photographie _SASKIA ROSA HARTMANN_ – Une exposition de peinture _CARMEN KÖRNER_ – Une exposition de photographie **19 H – BUFFET FRANCO-ALLEMAND** Un atelier pour permettre à tout le monde de contribuer à la préparation d’un buffet offert sur la place en présence des musiciens. **CONCERT** _LUCAS WILKMANN_ – Saxophone ténor, saxophone soprano et alto _LAURENT RIGAUD; LOLO SAMBA_ – Percussions, balafon, chœurs ### Plus d’infos ici : [Notre évènement Facebook](https://www.facebook.com/events/353620023453514?ref=newsfeed) [Notre page Facebook](https://www.facebook.com/culturesnomades)

Gratuit

