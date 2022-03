Journée folk Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Catégories d’évènement: Aisne

L'association Danse en Omois organise une journée folk à Essômes sur Marne, (près de Château-Thierry, 02, sur l'autoroute de l'est), salle polyvalente Place du Cygne, le samedi 12 mars 2022. L'après-midi à partir de 15h, stage de danses de Vendée avec ARBADETORNE. Accueil des stagiaires à partir de 14h30. Inscription souhaitée, tarif réduit en prévente. Le soir à partir de 20h30, bal folk, avec le duo Itinérance et Arbadétorne, ouvert à tous : vous pourrez apprécier la musique, vous essayer à la danse traditionnelle…partager un moment chaleureux et convivial. Bar sur place. Nous annulons la petite restauration, repas tiré du panier. Ouverture des portes à 20h00. Renseignements au 06 81 61 25 10, par mail sur dansenomois@neuf.fr ou sur le site https://danse-en-omois.wixsite.com/danse-en-omois

