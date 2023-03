Journée Folk – Danse en Omois – Essômes sur Marne Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne Essômes-sur-Marne 15 15 25 Rendez-vous le samedi 11 mars 2023 à Essômes sur Marne à la salle polyvalente place du Cygne pour une journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la danse. L’association « Danse en Omois » organise une journée folk et propose un stage de danses Berry Auvergne à partir de 15 heures et un bal traditionnel le soir à 20h30, avec les groupes « Parsi Parla » et « Air de Famille ». Pour s’inscrire, retrouvez un formulaire de pré-vente à imprimer sur le site internet de l’association grâce au lien ci-joint : https://danse-en-omois.wixsite.com/danse-en-omois/stages-et-bal Lors de cet évènement, vous retrouverez un bar et de la petite restauration sur place. danseneomois@neuf.fr +33 6 81 61 25 10 https://danse-en-omois.wixsite.com/danse-en-omois/stages-et-bal Essômes-sur-Marne

