>>> Professionnels de l’enseignement, apprenants du français ou simplement curieux ? Cette journée vous concerne ! >>> Rendez-vous le mardi 29 mars à la Station Ausone (8 Rue de la Vieille Tour, Bordeaux) de 10h à 13h30 et de 14h30 à 16h. >>> Les éditions Ellipses, Didier, CLE International, Hachette, Presses Universitaires de Grenoble et Maison des langues seront présentes tout au long de la journée au côté de nos libraires pour vous faire découvrir leurs catalogues et leurs nouvelles parutions. L’événement se déroulera dans le respect des règles sanitaires.

Venez rencontrer des éditeurs et des libraires autour de la langue française. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

