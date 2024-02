Journée Filmez le sport ! Forum des images Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 14h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Dans la thématique Fair-play, dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, le Forum des images et Filmez le Sport organisent une journée spéciale le samedi 24 février 2024.

Au programme :

1. Le documentaire : We Are People

Documentaire de Philippe Fontana, avec Michaël Jérémiasz

À travers le parcours de Michaël Jérémiasz, médaillé paralympique de tennis-fauteuil, ce documentaire retrace 150 ans de lutte pour le handisport et donne la parole à celles et ceux qui ont fait bouger les lignes.

→ Samedi 24 février à 14h30 (cliquez ici).

2. La table ronde : Le cinéma et l’audiovisuel au service des sujets sociétaux du sport

Le rôle et l’impact du cinéma et de l’audiovisuel pour parler de sport et réfléchir à sa place dans notre société.

Avec Charlène Favier et Philippe Fontana, cinéastes, Simon Latournerie, directeur général de l’association Colosse aux pieds d’argiles, Nicolas Vandenelsken, éco-aventurier et fondateur de l’association Uni-Vert Sport et de l’Institut du sport durable, et Myriam Weil, productrice. Table ronde animée par Lilia Douihech-Slim, vice-présidente du think tank Sport et Citoyenneté.

→ Samedi 24 février à 18h (cliquez ici).

3. Le film de la soirée : Slalom

Film de Charlène Favier, en sa présence.

Lyz, jeune championne de ski, se retrouve peu à peu sous l’emprise de son entraîneur.…

→ Samedi 24 février à 20h30 (cliquez ici).

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris

Contact : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/fair-play/journee-filmez-le-sport

Escrimeuses Artem Podrez Pexels