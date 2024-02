Journée « Filles, maths et informatique : une équation lumineuse » – 19 février 2024 PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 Rennes, lundi 19 février 2024.

Journée « Filles, maths et informatique : une équation lumineuse » – 19 février 2024 Le 19 février, une centaine de lycéennes découvriront les métiers des mathématiques et de l’informatique lors d’exposés et d’échanges avec des professionnelles. RDV au PNRB sur le campus de Beaulieu ! Lundi 19 février, 09h00 PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T09:00:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-19T09:00:00+01:00 – 2024-02-19T16:30:00+01:00

Le principe de cette journée

L’objectif est d’encourager les filles intéressées par les mathématiques et l’informatique à se tourner vers les études et carrières scientifiques à forte dominante dans ces deux matières. Pour cela, des lycéennes et collégiennes ont l’occasion de discuter en petits groupes avec des mathématiciennes et informaticiennes à propos de leurs études et de leur métier.

Lors de cette journée, des jeunes filles volontaires viennent :

s’informer sur les métiers liés aux mathématiques et à l’informatique ;

travailler sur le poids des stéréotypes en lien avec ces disciplines ;

se familiariser avec un établissement d’enseignement supérieur ;

et rencontrer des femmes scientifiques travaillant dans ces domaines.

Au programme

9h – 9h30 : accueil et présentation de la journée

9h40 – 10h40 : deux conférences avec Jade Nardi, chargée de recherche CNRS à l’Institut de recherche mathématique de Rennes (IRMAR) et Nathalie Costet, ingénieure de recherche à l’Institut de recherche en santé, environnement et travail (Irset)

10h55 – 12h15 : speed-meeting autour « Des métiers et des maths »

12h15 – 13h15 : pause déjeuner et jeux mathématiques

13h15 – 14h15 : atelier de restitution de la matinée

14h15 – 15h45 : pièce de théâtre interactive, par la compagnie « L’Ile Logique ».

15h45 – 16h15 : temps d’échanges et évaluation de la journée.

Où et quand ?

Le lundi 19 février 2024 au Pôle Numérique Rennes Beaulieu (PNRB) à l’Est de Rennes.

L’Université de Rennes, le Centre Henri Lebesgue, l’IRMAR, l’ENSAI, l’INSA Rennes, l’Université Rennes 2, l’ENS Rennes, l’APMEP, l’UFR de Mathématiques et le Rectorat de Rennes s’associent à cette initiative.

Les lycées partenaires cette année sont : Jean Brito (Bain de Bretagne), Jacques Cartier (Saint-Malo), Anita Conti (Bruz), François René De Chateaubriand (Combourg), Jean Guéhenno (Fougères), Bertrand d’Argentré (Vitré) et Émile Zola (Rennes).

PNRB – Campus de Beaulieu, Université de Rennes 1 Avenue du Général Leclerc 35000 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine Bretagne

rencontre mathématiques