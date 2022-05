JOURNÉE FIGURINES – PEINTURE ET JEU Lattes Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes Hérault Lattes Avis aux novices et amateurs d’Aristeia, Warhammer et autres figurines. Nous vous proposons une journée dédiée autour du thème des Figurines A cette occasion nous aurons deux ateliers différents : – Découverte de la peinture de figurines avec deux gammes internationalement connues : Army Painter Speedpaint et Games Workshop Citadel ! – Initiation au jeu de figurines. Guilhem, le gérant de la boutique et un féru de jeu de figurines saura vous orienter au mieux. Rendez-vous samedi 7 mai dès 10h au 25 rue Louis Lumière 34970 Lattes entre le cinéma CGR et le Trampoline Park ! Avis aux novices et amateurs d’Aristeia, Warhammer et autres figurines. Nous vous proposons une journée dédiée autour du thème des Figurines +33 9 53 37 95 62 https://maitrerenard.shop/?v=11aedd0e4327 Avis aux novices et amateurs d’Aristeia, Warhammer et autres figurines. Nous vous proposons une journée dédiée autour du thème des Figurines A cette occasion nous aurons deux ateliers différents : – Découverte de la peinture de figurines avec deux gammes internationalement connues : Army Painter Speedpaint et Games Workshop Citadel ! – Initiation au jeu de figurines. Guilhem, le gérant de la boutique et un féru de jeu de figurines saura vous orienter au mieux. Rendez-vous samedi 7 mai dès 10h au 25 rue Louis Lumière 34970 Lattes entre le cinéma CGR et le Trampoline Park ! Lattes

