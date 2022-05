Journée Fête des Pères

Journée Fête des Pères, 19 juin 2022, . Journée Fête des Pères

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 19:00:00 DIMANCHE 19 JUIN 2022

FETE DES PERES

BAPTEME DE PEUGEOT ELECTRIQUE VLV 1941 / DEJEUNER / PESEE DE PANIER GARNI

Musée Maurice Dufresne à Azay-le-Rideau

Toute la journée Journée spéciale fête des pères au Musée Maurice Dufresne :

– Baptême de Peugeot électrique VLV de 1941 (tirage au sort, 20 baptêmes)

– Repas spécial « bon père de famille »

– Pesée de panier garni Tarifs :

-10ans gratuit

10-17ans : 7€

Plein tarif : 12€ Informations : resa@musee-dufresne.com ou 02 47 45 36 18

