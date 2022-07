Journée festive – Visite et mise en route du moulin

Journée festive – Visite et mise en route du moulin



2022-07-25 12:00:00 – 2022-07-25 14:00:00 10 10 EUR Visite et mise en route du moulin communal.

Pizza au levain cuite dans le four à bois communal (garniture au choix, 100% Bio).

Jeux en bois à disposition.

Animations proposées par la Mie béarnaises et la Malle de la joie.

