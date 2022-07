JOURNÉE FESTIVE Val-et-Châtillon Val-et-Châtillon Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

JOURNÉE FESTIVE Val-et-Châtillon, 15 août 2022, Val-et-Châtillon. JOURNÉE FESTIVE

2022-08-15 07:00:00 07:00:00 – 2022-08-15 18:00:00 18:00:00 Val-et-Châtillon

Meurthe-et-Moselle Journée festive organisée au parc communal de Val-et-Châtillon, au programme : fête foraine, brocante, tir à l’arc, dîner dansant et feu d’artifice. Les associations locales seront sur place pour mettre l’ambiance et le fabuleux Musée du Textile sera ouvert à la visite pour 1€ seulement !

Buvette et restauration sur place. +33 6 77 23 21 50 Mairie de Val-et-Chatillon

