Journée festive solidaire – Les 2 aiLes Lanrodec, 15 mai 2022, Lanrodec.

Journée festive solidaire – Les 2 aiLes Lanrodec

2022-05-15 – 2022-05-15

Lanrodec Côtes d’Armor Lanrodec

Après 2 années sans la traditionnelle journée festive, les 2 aiLes reviennent !

Et c’est avec une nouvelle version que nous revenons : place au sport avec le run biathlon des 2 aiLes préparé par Nico !

Toi aussi tu veux jouer les Martin Fourcade ? Bon ok, sans neige, mais l’évènement promet d’être spectaculaire ! Rendez-vous sur Next Run pour les inscriptions (jusqu’au 13 mai) !

Bien sûr, vous aurez le plaisir de déguster le bon repas de Ronan du Tison (sauté de porc au cidre, pommes vapeur, brie, salade, tarte aux pommes), de participer au concours de boules d’Huguette à 14h30 (triplettes formées en 3 parties), de profiter d’un baptême en moto spyder et de flâner sur nos stands divers et sur le marché artisanal !

Animations musicales, ballons sculptés. Restauration et buvette.

les2ailes22@orange.fr

Après 2 années sans la traditionnelle journée festive, les 2 aiLes reviennent !

Et c’est avec une nouvelle version que nous revenons : place au sport avec le run biathlon des 2 aiLes préparé par Nico !

Toi aussi tu veux jouer les Martin Fourcade ? Bon ok, sans neige, mais l’évènement promet d’être spectaculaire ! Rendez-vous sur Next Run pour les inscriptions (jusqu’au 13 mai) !

Bien sûr, vous aurez le plaisir de déguster le bon repas de Ronan du Tison (sauté de porc au cidre, pommes vapeur, brie, salade, tarte aux pommes), de participer au concours de boules d’Huguette à 14h30 (triplettes formées en 3 parties), de profiter d’un baptême en moto spyder et de flâner sur nos stands divers et sur le marché artisanal !

Animations musicales, ballons sculptés. Restauration et buvette.

Lanrodec

dernière mise à jour : 2022-04-01 par