JOURNÉE FESTIVE Saint-Germain-de-Calberte, lundi 1 avril 2024.

JOURNÉE FESTIVE Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Les associations de Saint Germain de Calberte vous invite à venir participer à une journée festive.

Au programme

– 9h vide grenier, marché et bourse aux plantes/graines

-9h30 virade aux œufs

– 11h spectacle de cirque théâtre gestuel « Sakatu »par la compagnie Bastringue (salle polyvalente)

-12h Fideua maison

– 15h Carnaval (défilé des enfants sur le thème des insectes

Buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 09:00:00

fin : 2024-04-01

Espace Lauriol

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie info@cevennes-montlozere.com

