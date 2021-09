Périers Périers Manche, Périers Journée festive Périers Périers Catégories d’évènement: Manche

Périers

Journée festive Périers, 25 septembre 2021, Périers. Journée festive 2021-09-25 – 2021-09-25

Périers Manche Inauguration de l’Espace Nelson Mandela et son esplanade festive du “Tchi D’Pris”.

A partir de 14h : animations sur l’esplanade (structure gonflable, jeux en bois, maquillage, sculpture ballons, rallye découverte de Périers).

A partir de 19h : apéro-concert. Grillades et buvette toute la journée. Animations entièrement gratuites. Port du masque obligatoire. Inauguration de l’Espace Nelson Mandela et son esplanade festive du “Tchi D’Pris”.

A partir de 14h : animations sur l’esplanade (structure gonflable, jeux en bois, maquillage, sculpture ballons, rallye découverte de Périers).

A partir de 19h :… +33 2 33 76 54 80 Inauguration de l’Espace Nelson Mandela et son esplanade festive du “Tchi D’Pris”.

A partir de 14h : animations sur l’esplanade (structure gonflable, jeux en bois, maquillage, sculpture ballons, rallye découverte de Périers).

A partir de 19h : apéro-concert. Grillades et buvette toute la journée. Animations entièrement gratuites. Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Périers Autres Lieu Périers Adresse Ville Périers lieuville 49.18561#-1.41205