Journée festive organisée par le Lions Club Guillon-les-Bains

2022-05-26 – 2022-05-26

EUR 15 15 Tir à la carabine, casse boîte, stand maquillage, pêche à la ligne, défilé de vieille voitures…

Tentez de remporter de nombreux lots en achetant un billet de Tombola à l’Office de Tourisme

10€ les 4 tickets ou 3€ le ticket.

Le fonctionnement est simple, votre numéro de ticket est attribué à un canard en plastique qui sera lancé dans une course folle avec 4000 autres canards en plastique dans le Cusancin. Après avoir navigué une centaine de mètre, ils seront récupérés par ordre d’arrivée et désigneront les gagnants de la tombola.

1er lâcher de canard à 11h00

2ème lâcher à canard à 15h00

Buvette et petite restauration sur place

Possibilité de réserver des formules repas avant l’évènement. 15€ le ticket repas

Evènement en soutien à l’association “L’impossible devient Possible pour Nathan” qui a pour but d’aider à financer l’accompagnement de Nathan et sa famille face à la maladie.

