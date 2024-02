Journée festive Montereau, samedi 29 juin 2024.

Journée festive, 14h concours de pétanque à 14h (inscription dès 13h). Repas à 19h30 (Apéritif et ses mignardises, moules-frites, fromage et dessert, sur réservation) suivi d’un feu d’artifice à 23h et d’une soirée dansante à l’étang communal, organisé par le comité des fêtes. EUR.

Début : 2024-06-29 14:00:00

fin : 2024-06-29 02:00:00

Route de Gien

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire cdf.montereau45@laposte.net

