Journée festive Mémoire du vivant Astronomie Salle des fêtes Lus-la-Croix-Haute, mercredi 10 avril 2024.

Une itinérance culturelle et scientifique dans le ciel, le cosmos et les multivers tout au long de la journée. Un programme spécialement conçu pour les enfants… animé par Ciel des Alpes et organisé par ADMR Les Lucioles

2024-04-10 09:30:00

2024-04-10 22:30:00

fin : 2024-04-10 22:30:00

Salle des fêtes 20 Place du 19 Mars 1962

Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes rbourquin@admr26.fr

