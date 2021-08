Saint-Symphorien Saint-Symphorien Gironde, Saint-Symphorien Journée festive – Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien Saint-Symphorien Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Symphorien

Journée festive – Médiathèque Jean Vautrin Saint-Symphorien, 4 septembre 2021, Saint-Symphorien. Journée festive – Médiathèque Jean Vautrin 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 23:00:00

Saint-Symphorien Gironde Saint-Symphorien Au programme : – FORUM DES ASSOCIATIONS avec à 15h00 une démonstration de judo

Chênaie du stade de 10h à 17h / Restauration sur place – 11h00 / Dévernissage de l’expo « Les oiseaux dans nos jardins » : Dernière visite et dernier regard sur l’exposition. Un apéritif musical vous sera proposé avec le duo Jazz swing. Laurent Mastella & Friend – 18h00 / Chalet Mauriac : Conversation avec un arbre, spectacle de la Cie Rouge ELEA, dans le cadre de la programmation artistique et culturelle 2021« Et ça re-Parc ! ». Sur inscription : info@parc-landes-de-gascogne.fr – 21h00 : CONCERT avec KICK & CO Blues Folk dans les jardins de la mairie – 22h30 : Feu d’artifice dans les jardins de la mairie Au programme : – FORUM DES ASSOCIATIONS avec à 15h00 une démonstration de judo

