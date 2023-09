Journée festive : le Japon Bibliothèque Italie Paris, 9 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 décembre 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Réservation obligatoire pour l’atelier créatif d’inspiration japonaise auprès des bibliothécaires

La bibliothèque Italie vous convie à sa journée festive dédiée au Japon, le samedi 9 décembre à partir de 10h.

Venez en famille, entre amis ou seul et participez à notre atelier d’inspiration japonaise, écoutez de la musique et bien plus encore !

Programme de la journée :



10 h 00 : Heure du conte bilingue à partir 3 ans

13 h 30 – 15h : Atelier créatif d’inspiration japonaise à partir de 16 ans

16 h 00 : Concert de shamisen, avec participation de Emiko Ota et de Julien Omeyer

présentation des instruments et de la musique japonaise

alternance de présentation et exécution de plusieurs morceaux traditionnels

interprétation de chants par Emiko Ota

Moment d’échange avec les intervenants autour des instruments et de la musique japonaise

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris

Contact : bibliotheque.italie@paris.fr

