Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées, Lannemezan Journée Festive Lannemezan Lannemezan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lannemezan

Journée Festive Lannemezan, 12 septembre 2021, Lannemezan. Journée Festive 2021-09-12 08:00:00 – 2021-09-12 18:00:00 LANNEMEZAN Espace du Nébouzan

Lannemezan Hautes-Pyrénées Journée Festive gratuite organisée par le comité des fêtes de Lannemezan.

– Vide greniers avec l aide “des amis de la radio”

(3€ le ml en intérieur, 2€ou 2,50€ extérieur )

– Marché des producteurs, artisanat et créateurs

– Apéritif et repas concert animé par le groupe D’un Commun Accord.

– Menu : Paella, tarte aux pommes, verre de vin 12€

Attention, places limitées, uniquement sur réservation

Animation enfants: 10h/12h : Clown échassier sculpteur de ballons.

14h/17h : Espace cirque, atelier d initiation, démonstrations, sculpture de ballons.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Renseignements inscriptions au 0788352831

En espérant vous voir nombreux pour soutenir la reprise des animations de la ville !!! +33 7 88 35 28 31 dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lannemezan Autres Lieu Lannemezan Adresse LANNEMEZAN Espace du Nébouzan Ville Lannemezan lieuville 43.12551#0.38396