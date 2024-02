Journée Festive: La Guinguette à Eugène et autres surprises! La Chaise-Dieu, dimanche 23 juin 2024.

Journée Festive: La Guinguette à Eugène et autres surprises! La Chaise-Dieu Haute-Loire

Dimanche 23 juin à partir de 10h, Eugène Papote revient avec sa caravane, sa voix et son orgue de barbarie! Au programme marché d’artisanat et producteurs, théâtre, musique et rires soupoudrés de criées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:30:00

Avenue de la gare

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Journée Festive: La Guinguette à Eugène et autres surprises! La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay