Journée festive Habiter, 11 juin 2022, .

Journée festive Habiter

2022-06-11 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-11 19:00:00 19:00:00

Une journée entière pour célébrer ensemble notre quartier et ses habitants !



• 10h – Atelier artistique et culinaire

Marie-Josée Ordener invite les enfants à cuisiner autour du thème “Habiter son corps “.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.

En collaboration avec Le Monticole/Les Grandes Tables.



• 11h – Atelier Marionnette

Les participants donnent vie à la marionnette qu’ils avaient créée lors du précédent atelier. Une petite restitution théâtrale sera proposée à la fin de l’atelier.

Pour les enfants à partir de 6 ans. Sur inscription.



• 12h-14h – Repas partagé

Apportez votre spécialité pour partager ensemble un moment de convivialité.



• À partir de 12h – Festival de la craie

Sur la place des Suds, devant la bibliothèque, vous êtes invités à embellir la ville tout l’après-midi. Enfants et adultes, apportez de la couleur au béton !



• De 13h À 17h – Atelier Lego

Construisez collectivement une ville idéale en Lego.

Sur inscription.



• 16h – Karaoké : chantez les villes

Vous êtes invités à chanter les villes, lieux, pays qui comptent pour vous.

Sur inscription.



► Retrouver le détail des activités dans le programme des bibliothèques en mai et juin

