Journée festive Salle des fêtes Ferrières, dimanche 28 avril 2024.

L’Association Solidarité Veuve et Veuf de Charente Maritime organise en collaboration avec les associations de Vendée et Deux Sèvres une journée festive à Ferrières d’Aunis. L’activité est destinée aux veuves & veufs de Charente Maritime et leurs invités.

8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:30:00

Salle des fêtes 91 rue de la Juillerie

Ferrières 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine assov.v17@gmail.com

