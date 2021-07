Le Vernet Le Vernet Allier, Le Vernet Journée festive et conviviale Le Vernet Le Vernet Catégories d’évènement: Allier

Journée festive et conviviale 2021-07-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-14 23:00:00 23:00:00 Ancien stade de foot du Vernet 4, Rue du vieux four

Le Vernet Allier Le Vernet RDV à l'ancien stade de foot du Vernet pour une journée festive et conviviale comitedesfetes.levernet@gmail.com +33 6 98 22 00 32 https://comitedesfetesvernet.wixsite.com/website

