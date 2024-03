journée festive et braderie « 25 ans de la médiathèque de Lille-Sud » Médiathèque de Lille-sud Lille, samedi 20 avril 2024.

journée festive et braderie « 25 ans de la médiathèque de Lille-Sud » Braderie aux livres, ateliers créatifs et spectacle à la médiathèque et au jardin Samedi 20 avril, 10h00, 14h00 Médiathèque de Lille-sud Entrée libre

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T14:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

25 ans de Lille-Sud !

De 10h à 13h et de 14h à 17h – Braderie de livres

De 15h à 16h - Atelier origami à partir de 6 ans accompagné d’un parent

De 14h à 17h – Un institut de beautés littéraires propose des soins à tous les publics sous la forme de courtes lectures de poèmes et autres haïkus. Certains peuvent émouvoir, d’autres invitent à la contemplation ou à l’étonnement, tandis que d’autres peuvent engendrer le rire et la détente ! Par la Cie Home Théâtre.

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

