Journée festive en famille Médiathèque et Relais Petite Enfance Cormelles-le-Royal, samedi 16 mars 2024.

Journée festive en famille Médiathèque et Relais Petite Enfance Cormelles-le-Royal Calvados

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, la ville de Cormelles le Royal vous propose un temps de partage festif en famille.

Au programme:Café des familles à 9h30 autour de livres dédiés à la petite enfance, à la jeunesse et à la parentalitéUn atelier de portage dansé par la compagnie Nejma à 10h15 Pour les parents et les enfants qui ne marchent pas encore (à partir de 3 mois)Promenade-spectacle, Le Bato , de la Compagnie des Frères Georges, départ toutes les 5 minutes entre 15h et 17h. Tout publicGoûter partagé et doudou party à 16h30: Boum familiale ouverte à toutes et tous

Dans le cadre de la semaine nationale de la petite enfance, la ville de Cormelles le Royal vous propose un temps de partage festif en famille.

Au programme:Café des familles à 9h30 autour de livres dédiés à la petite enfance, à la jeunesse et à la parentalitéUn atelier de portage dansé par la compagnie Nejma à 10h15 Pour les parents et les enfants qui ne marchent pas encore (à partir de 3 mois)Promenade-spectacle, Le Bato , de la Compagnie des Frères Georges, départ toutes les 5 minutes entre 15h et 17h. Tout publicGoûter partagé et doudou party à 16h30: Boum familiale ouverte à toutes et tous .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:30:00

fin : 2024-03-16 17:30:00

Médiathèque et Relais Petite Enfance 42 place des Drakkars

Cormelles-le-Royal 14123 Calvados Normandie csja@cormellesleroyal.fr

L’événement Journée festive en famille Cormelles-le-Royal a été mis à jour le 2024-02-15 par OT Caen la Mer