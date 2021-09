Prée-d'Anjou Prée-d'Anjou Mayenne, Prée-d'Anjou JOURNÉE FESTIVE DE L’AGL Prée-d’Anjou Prée-d'Anjou Catégories d’évènement: Mayenne

Prée-d'Anjou

JOURNÉE FESTIVE DE L’AGL Prée-d’Anjou, 3 octobre 2021, Prée-d'Anjou. JOURNÉE FESTIVE DE L’AGL 2021-10-03 – 2021-10-03 Parking de la salle des sports Laigné

Prée-d’Anjou Mayenne Prée-d’Anjou Au programme : Vide grenier et artisans créateurs + démonstration professionnels, particulier et associations.

Animation musicale avec Oscar Shows.

