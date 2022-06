Journée festive Créole Pontarion Pontarion PontarionPontarion Catégories d’évènement: 23250

Pontarion 23250 Pontarion Pontarion 10h à 20h. Journée festive Créole avec vente de produits exotiques, samoussas, bonbons pimentés, achards de légumes, bouchons & Ti’Punch, le tout animé par le groupe Créol’Océan. Exposition par Le coquelicot du Thaurion. 10h à 20h. Pontarion Pontarion

