Combronde Combronde Combronde, Puy-de-Dôme Journée festive Combronde Combronde Catégories d’évènement: Combronde

Puy-de-Dôme

Journée festive Combronde, 14 août 2021, Combronde. Journée festive 2021-08-14 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-14

Combronde Puy-de-Dôme Combronde Au programme: apéro-rando, barbecue et pique-nique géant, concours de pétanque (participation 1€) à 15 h, burger/frites, retraite des flambeaux, feu d’artifice à 22 h, jeux gonflables gratuits et buvette. commune-combronde@wanadoo.fr +33 4 73 97 10 25 dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Combronde, Puy-de-Dôme Autres Lieu Combronde Adresse Ville Combronde lieuville 45.9807#3.08823