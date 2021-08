Bussy-Albieux Bussy-Albieux Bussy-Albieux, Loire Journée festive Bussy-Albieux Bussy-Albieux Catégories d’évènement: Bussy-Albieux

Bussy-Albieux Loire Bussy-Albieux EUR 12h30 : concours d’engins non motorisés fleuris pour les enfants.

Pique-nique à réserver et à déguster dans une ambiance musicale.

Après-midi : pétanque, molky. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

