Une journée festive pour se mettre à l’heure du Québec avec au programme : * Ateliers jeux inuit : Pour toute la famille à partir de 8 ans, A 15h et 16h. > Sur inscription * Lecture spectacle d’un texte québécois réalisée par la compagnie La Manivelle Théâtre : Tout public à partir de 6 ans, A 15h * Chansons et contes autour des animaux des contes et légendes du Québec : Tout public à partir de 8 ans, à 17h En lien avec l’exposition réalisée par les artistes roubaisiens du collectif Artimuse qui proposeront une série de gravures à la (re)découverte des animaux des contes et légendes du Québec. Une sculpture de Renard en bois de cagette complètera cette petite exposition. Et tout au long de la journée : des lectures et des sélections thématiques dans les espaces.

Gratuit, entrée libre

Saison québécoise

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix Nord



