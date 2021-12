Arles Le Sambuc Arles, Bouches-du-Rhône Journée festive au Sambuc Le Sambuc Arles Catégories d’évènement: Arles

Journée festive au Sambuc Le Sambuc, 18 décembre 2021, Arles. Journée festive au Sambuc

Le Sambuc, le samedi 18 décembre à 10:00

Au programme : -marché de Noël avec des stands de produits du terroir, d’artisanat (laine, bois flotté, bijoux), la venue du Père Noël pour les enfants et un spectacle de l’association Le rêve du phoenix, de 10h à 18h sur la place Denis Chanut. – 13h30, chorégraphies – 14h30 encierro C’est Noël avant l’heure avec l’Association des amis de l’école du Sambuc et le Comité d’animation sambuten le samedi 18 décembre. Le Sambuc Le Sambuc 13200 Arles Arles Ile St-Pierre Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T10:00:00 2021-12-18T17:00:00

