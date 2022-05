Journée festive au Refuge du Berbois La Pesse La Pesse Catégories d’évènement: Jura

La Pesse Jura Journée festive au Refuge du Berbois Le samedi 21 mai à partir de 10h30 au Refuge du Berbois à La Pesse. Programme :

10h30 – 15h : Jeu de piste nature et histoire tout âge ” à la découverte du Jura”.

15h : Spectacle danse et conte : Par Dominique de la compagnie “Art’Monie” (durée 1h à partir de 3 ans/ Entrée chapeau).

15h – 18h : Exposition photos nature : rencontre avec Fernand Crevoisier, photographe amateur dans le Haut-Jura.

19h30 : Concert : “Le retour de Gaspard” Harpe celtique, guitare classique, violoncelle. Restauration sur place possible

