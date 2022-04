Journée festive au profit de l’Ukraine Saint-Yrieix-sous-Aixe Saint-Yrieix-sous-Aixe, 8 mai 2022, Saint-Yrieix-sous-AixeSaint-Yrieix-sous-Aixe.

Rendez-vous dans le bourg et dans la salle polyvalente, de 11h à 19h.

Contact: mairie – 05 55 03 81 86.

Journée organisée par les associations et la municipalité de Saint-Yrieix-sous-Aixe le dimanche 8 mai dans le cadre de la Solidarité pour l’Ukraine.

Programme complet:

11h00: commémoration du 8 mai aux monuments aux morts

Restauration: grillades/frites par l’Auberge Le Garage, buvette gâteaux et barbe à papa

Tombola: lots offerts par des entreprises locales; 2€ le ticket

Animations:

11h30: dédicaces par Bruno Limousin de son livre “A nos héros”. Ateliers pour adultes et enfants: “créer un drapeau de la paix” avec Herbert Elsky. Ateliers enfants: jeux en bois, spectacle de marionnettes

14h00: balade botanique avec Sabine et ornithologie avec la LPO, dégustations avec Paniers Libres, parrainage d’une roseraie

16h00: visio en direct avec Andriy de Lviv en Ukraine pour adultes et pour enfants.

Vente d’Oeuvres d’Art: expo-vente d’oeuvres-d’art offertes par des artistes régionaux: Alain Bonnaure, Jean-Claude Boulesteix, Paul Branthôme, Paul O’Dell, Nathalie Tamagnaud, etc….

Concerts:

14h00: chants grégoriens dans l’église

14h30: IF (folk/blues)

17h00: Folk Progress

19h00: A Snow Lion (rock).

Tous les bénéfices seront versés à des associations humanitaires d’aide aux Ukrainiens.

