Journée festive au Pont Van Gogh Arles, 26 mars 2022, Arles.

Journée festive au Pont Van Gogh Arles

2022-03-26 – 2022-03-26

Arles Bouches-du-Rhône

Les OURSINADES 2022 reviennent de plus belles !

Se retrouver autour d’une grande tablée à déguster oursins et autres coquillages, Paella Géante, Moule à la sauce sévillane, Vin blanc et rosé du terroir !

Dans une ambiance Guinguette.

Journée rythmée d’animations découverte et gratuites : kayak, circuit trottinettes électriques, Kart hoverboard, espaces associations partenaires, Structures gonflables et jeux pour enfants !

Petits et Grands, venez vous amuser en famille dans un cadre magnifique!

Le collectif des Riverains du pont Van Gogh est heureux de vous retrouver pour ses Oursinades et sa journée animée.

+33 6 75 88 39 64

