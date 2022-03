Journée festive au parc Simon et à l’Espace Mazenod à Augny Parc Simon à Augny Augny Catégories d’évènement: Augny

Parc Simon à Augny, le dimanche 5 juin à 10:00

Visite du parc Simon. Exposition d’affiches réalisées par les enfants sur le thème des changements climatiques. Journée festive pour tout public avec des animations, musicales, théâtrales et ludiques (grands jeux, poneys….).

Entrée libre

Découverte d’un parc et d’expositions en lien avec les changements climatiques dans l’Espace Mazenod à Augny Parc Simon à Augny Espace Mazenod rue de la Libération 57 685 Augny, Moselle, Grand Est Augny Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

