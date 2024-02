Journée festive au Moulin du Touroulet Chalais, dimanche 22 septembre 2024.

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine

14h-17h visites et animations gratuites / 17h30 spectacle gratuit / A partir de 19h repas payant et animations

Le Cocon des Canailles vous invite à venir partager un moment festif au moulin du Touroulet. De 14h à 17h (toutes les 30 min), venez en apprendre plus sur l’histoire de ce moulin. Laissez-vous charmer par la magie du site à travers de nombreuses activités !

A 17h30, restez avec nous, la Cie Étoile De mer va vous faire rêver avec son spectacle INARRÊTABLE cirque aérien, danse, contes….

La guinguette culturelle vous propose de prolonger la soirée autour d’un bon repas et d’animations !

Tenue adaptée à la météo.

En partenariat avec Le Cocon des Canailles

Animé par Le Cocon des Canailles, La Cie Etoile de Mer, le Parc

Réservation recommandée pour le repas du soir avant le 18 septembre EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 14:00:00

fin : 2024-09-22 17:00:00

Moulin du Touroulet

Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée festive au Moulin du Touroulet Chalais a été mis à jour le 2024-02-21 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin