Journée festive au Marais de Vanneau à Saints-en-Puisaye (89)

Journée festive au Marais de Vanneau à Saints-en-Puisaye (89), 21 mai 2022, . Journée festive au Marais de Vanneau à Saints-en-Puisaye (89)

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 22:00:00 Le sentier de découverte du Marais de Vanneau a récemment fait peau neuve pour permettre une meilleure appréciation des lieux. Pour fêter cela, balades naturalistes, spectacles et restauration locale, animeront cette journée festive dont voici le programme :

14h30 – Jeux de piste dans le marais

15h30 – Balade découverte de la biodiversité

16h30 – Jeux de piste dans le marais

17h30 – Balade découverte de la biodiversité

18h30 – “Chlouc, à la recherche de l’étoile fleur” spectacle pour enfants

19h30/21h15 – Repas à la ferme (restauration payante sur place ou possibilité d’apporter un repas tiré du sac)

carine.duthu@cen-bourgogne.fr +33 3 80 79 25 96 https://www.cen-bourgogne.fr/fr/journee-festive-au-marais-de-vanneau_602.html

