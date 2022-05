Journée festive au Jardin de Cocagne! Jardin de Cocagne La Ferté-sur-Chiers Catégories d’évènement: Ardennes

Journée nature et culture au Jardin de Cocagne de la Ferté sur Chiers : venez découvrir les activités maraîchères du Jardin de Cocagne, association d’insertion à l’emploi par l’activité agricole. Vous découvrirez également le tapis en feutre réalisé par des salariées du Jardin avec le collectif d’artistes Les Marchandes de Tapis en octobre 2020. Des ateliers d’initiation au feutrage de la laine seront proposés durant la journée. Une animation musicale sera également proposé sur le temps du déjeuner. Petite restauration et possibilité de pique-nique sur place. Présentation des cultures maraîchères et visite du jardin, ateliers de feutrage, concert gratuit. Jardin de Cocagne Route de Margut 08370 La Ferté sur Chiers La Ferté-sur-Chiers Ardennes

