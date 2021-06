Journée festive au Grand Soury Champvoux, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Champvoux.

Journée festive au Grand Soury 2021-07-03 – 2021-07-03

Champvoux Nièvre Champvoux

La commune de Champvoux organise une fête le samedi 3 juillet à l’ initiative des élèves de l’école de Champvoux,

avec l’association de la municipalité.

Une grande journée festive avec des jeux, des animations, une buvette et une restauration sur place.

Un marché de producteurs et un vide-greniers seront présents, dans toute la rue de la mairie au Grand Soury et dans la cour de l’école.

+33 3 86 37 85 59

