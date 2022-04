Journée festive année 40 Carentan-les-Marais, 5 juin 2022, Carentan-les-Marais.

Journée festive année 40 Carentan-les-Marais

2022-06-05 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-05 14:30:00 14:30:00

Carentan-les-Marais Manche

Matinée : défilé de véhicules et stationnement place du Valnoble.

12h : pique-nique géant sur la thématique année 40 et animations musicales.

Buvette et restauration sur place.

+33 2 33 42 74 00

