Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre Le Pont-Chrétien-Chabenet Spectacle jeune public présenté par la Cie Castanéa spectacles: “Promenons-nous dans les bois” C’est l’histoire d’un petit loup avec, comme tous les loups, de grandes dents et de grandes griffes. Son arrivée dans la forêt plonge les autres habitants dans l’inquiétude. Maman poule l’accuse d’avoir mangé ses enfants qui ont disparu depuis peu, les trois petits cochons multiplient les actions d’intimidation visant à le faire partir…A partir de 3 ans

Puis à 20h30: Bal trad atypique par "Manquab"

